GP Itália F1: Lando Norris e as ‘ordens’: “Não me cabe a mim decidir. Cabe à equipa…”

Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) foi terceiro e tal como o seu colega de equipa e a McLaren perderam mais uma boa oportunidade de ganhar bem mais pontos a Max Verstappen e à Red Bull. A frustração dos pilotos da McLaren advém do facto de não terem vencido e também percebido que a Red Bull estava num dia ainda mais ‘não’ por isso os pontos possivelmente recuperados seriam bem mais.

Mas a Ferrari fez a melhor opção estratégica e Charles Leclerc ‘executou-a’ na perfeição.

Norris perdeu duas posições após a partida depois de ser passado por Piastri, fez undercut a Leclerc, mas o Ferrari só foi uma vez às boxes e os dois McLaren ficaram atrás dele…

Que balanço fazes do Grande Prémio de Itália?

“Bastante dececionante. O Charles fez uma ótima corrida, honestamente. É difícil saber se poderíamos ter feito o que ele fez hoje, mas eles mereceram. Sim, tanto o Oscar como o Charles fizeram uma boa corrida. Por isso, sim, é uma desilusão partir da pole e acabar em terceiro, especialmente quando penso que o ritmo era muito forte. Por isso, é uma pena, mas é o que é…”

Falaste sobre o desgaste do pneu dianteiro esquerdo pelo rádio…

“Nós tentámos, sabíamos que era uma coisa mais rápida a fazer, mas acho que, sim, acabámos com os pneus com demasiada facilidade. Quando se está em terceiro, é uma posição muito mais fácil para tentar arriscar. Por isso, acho que não podemos ficar muito desiludidos. Penso que foi muito mais arriscado para nós tentarmos fazê-lo do que para o Charles, e ele conseguiu.

Por isso, sim, tiro o chapéu a eles, à Ferrari e a ele próprio, porque a parte da condução faz uma grande diferença. Nós pensámos nisso e queríamos fazê-lo. Mas hoje não conseguimos.

Acho que isso ficou claro. Tínhamos um bom carro de qualificação. Mas o nosso carro de corrida provavelmente não era suficientemente bom…”

Agora, uma das coisas que saiu deste Grande Prémio é que podem correr um contra o outro, mas com as regras ‘papaia’. Estas são as palavras do teu engenheiro de corrida, Will Joseph. Quais são essas regras?

“Não se despistem, é só isso…”

E a ultrapassagem do Oscar na segunda chicane, na primeira volta, estava dentro das regras?

“Sim, não houve contacto, por isso ele fez um bom trabalho…”

Estás a reduzir a liderança de Max Verstappen. Agora está apenas 62 pontos atrás, faltando oito corridas para o final. Como vês isso?

“É a mesma resposta todos os fins de semana. Estou a fazer o melhor que posso, e quanto mais pontos ganhar, melhor, mas ainda faltam oito corridas.”

Está a fazer o melhor que podes? Mas achas que vai precisar de alguma ajuda?

“Tenho ajuda…”

Do teu companheiro de equipa?

“Sim, ele ajuda-me. Mas não estou aqui só para pedir a alguém que me deixe passar. Não é por isso que estou aqui. Estou aqui para correr. Ele fez uma corrida melhor do que a minha, por isso terminei em terceiro, e foi onde mereci terminar…”

Não estás a implorar para ultrapassar outro piloto, mas estás agora 62 pontos atrás do Max e a Red Bull está, obviamente, com dificuldades. O Óscar está a mais de 100 pontos de distância. Dado que estás muito mais próximo e que és o piloto mais velho, em termos de anos com a equipa, achas que é correto que a McLaren te dê agora todo o apoio para que possas ganhar este Campeonato do Mundo?

“Adoraria, mas não depende de mim. É difícil, porque obviamente penso que, como qualquer piloto, não o queremos. Não queremos que as coisas sejam jogadas dessa forma. É uma situação difícil. Obviamente, não diria que estamos a ficar sem tempo, mas o tempo está a passar lentamente e continuo a acreditar que ainda o podemos fazer. O ritmo é obviamente ótimo. Ainda acredito que estamos provavelmente perto, se não o melhor carro hoje. Não sei. Não me cabe a mim decidir. Cabe à equipa, mas acho que continuamos a trabalhar bem em conjunto.

Continuamos a ajudar-nos mutuamente e penso que este ano já demonstrámos várias vezes que estamos a trabalhar muito bem em conjunto como equipa e que estamos a ter o melhor desempenho da grelha e estamos muito satisfeitos com isso. Mas sim, não sei.

Quando se está a lutar por um campeonato, quer-se tudo e eu estou a fazer tudo o que posso.

A melhor maneira é simplesmente ganhar a corrida.

E não o fiz hoje por causa de algumas coisas parvas. Por isso, sim, isto é para a equipa, não para mim.”

Mencionaste na entrevista para a TV que, se pudesses recuar até à primeira volta e os Oscar passasse por ti, farias as coisas de forma ligeiramente diferente. Não me pareceu haver muito espaço para fazer algo diferente. Então, onde é que achas que perdeeste essa posição? O que farias de diferente?

“Travar um pouco mais tarde. Tão simples quanto isso. Mas, por vezes, é mais fácil falar do que fazer.

É óbvio que o Oscar travou no limite e deu-me espaço. Foi o suficiente.

Fiz o meu melhor para evitar que acontecesse mais alguma coisa na altura. Mas, ao mesmo tempo, se eu travar dois metros depois, não se sabe e não se pode prever.

Mas dois metros mais tarde e poderia facilmente ter sido um acidente. Por isso, é difícil.

O mais fácil é travar muito mais tarde e forçá-lo a sair, e eu trato disso como ninguém. Não sei. Obviamente que fui com calma. Vi que tínhamos uma grande diferença atrás de nós, por isso talvez tenha sido demasiado cauteloso e paguei o preço.”

Ficaste surpreendido com a facilidade com que passaste o Max durante a corrida, tendo em conta que a Red Bull não tinha qualquer ritmo?

“Não, eles não tinham qualquer ritmo. Por isso, não foi uma surpresa, não. Eu estava com pneus muito mais frescos, sabe, umas 10, 15 voltas ou algo assim. Não, quer dizer, era expetável, penso eu, naquela altura. Talvez até mais, 20 voltas de diferença. Por isso, sim, parece que tiveram problemas com algumas coisas este fim de semana, mas vão estar bem no próximo fim de semana.”