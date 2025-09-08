GP Itália F1, Lando Norris e a troca de posições: “foi justo, trabalhamos assim e é isso que importa”

Lando Norris reconheceu a superioridade da Red Bull, falou sobre o problema nas boxes e defendeu a decisão da equipa na troca de posições com Piastri.

Lando Norris voltou a arrancar com agressividade, chegou a liderar, mas cedo percebeu que Verstappen tinha outro andamento. “Tive de arriscar. Tentei manter-me até à travagem para a curva 1, sabia que ia ser uma boa luta com o Max e foi, mas não tínhamos a velocidade dele nem da Red Bull. Foi um dos primeiros fins de semana em que estivemos um pouco mais lentos. Ainda assim, foi divertido e gostei da corrida”, disse.

O piloto britânico também comentou o erro na paragem nas boxes, que lhe custou segundos preciosos. “Senti que estive lá mais tempo do que devia, mas acontece. Às vezes cometemos erros como equipa e hoje foi um deles”, afirmou.

Sobre o campeonato, Norris foi pragmático: “Fiz tudo o que podia. Tentei lutar com o Max, mas ele foi melhor e mereceu a vitória. O segundo lugar foi o melhor resultado possível. Só preciso de continuar a fazer o meu trabalho”.

Na conferência de imprensa, destacou as primeiras voltas lado a lado com Verstappen: “Foi o que esperava, duro, mas justo. Gostei imenso desse momento, mesmo que tenha durado pouco. Estávamos lado a lado na curva 1, ambos muito tarde na travagem, e quase houve contacto. Foi nervoso, mas excitante por isso mesmo. Só lamento que não tenha durado mais. A verdade é que não tivemos o ritmo necessário e a corrida do Max foi demasiado fácil”.

Quanto à polémica da troca de posições com Piastri após o erro nas boxes, Norris garantiu que não houve dúvidas: “Não, porque foi o que decidimos como equipa. O lugar era meu, perdi-o por algo fora do meu controlo, e a equipa quis corrigir isso. Não se trata de ganhar posições oferecidas, mas de ser justo. Trabalhamos assim e é isso que importa”.