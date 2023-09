GP Itália F1: Lance Stroll parado logo no início do treino livre 2 | AutoSport

Bandeira vermelha logo nos primeiros instantes do segundo treino livre do Grande Prémio de Itália, depois do Aston Martin AMR23 de Lance Stroll ter ficado em pista com o piloto canadiano a queixar-se de ficar sem potência.

No treino inaugural Stroll não esteve em pista, uma vez que Felipe Drugovich completou a sessão no carro do canadiano e por isso, a equipa ainda tentou fazer um reset aos sistemas e regressar à pista com o carro, mas depois de alguns minutos informaram o piloto que isso não seria possível.

A sessão foi interrompida, recomeçando quando faltavam 50 minutos para o final do treino.