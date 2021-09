GP Itália F1: Indisposição de Charles Leclerc pode piorar situação da Ferrari | AutoSport

O treino livre 2 foi mau para a Ferrari. Trabalho extra para tentar recuperar o monolugar de Carlos Sainz após um acidente que originou danos extensos, perto do meio da sessão. Quase no final, faltavam cerca de 3 minutos para o fim, Charles Leclerc informou a equipa que tinha de parar e não podia dar mais explicações via rádio.

Através das redes sociais, a equipa italiana informou que o treino de Leclerc foi dado por terminado “alguns minutos mais cedo, porque se sentiu ligeiramente indisposto”. Sem mais dados, não se sabe se o piloto monegasco estará bem para a corrida sprint, que tem inicio às 15.30h (hora portuguesa)

Quanto a Carlos Sainz, que foi levado ao centro médico para ser avaliado após o embate, está bem, mas será reavaliado antes da Sprint. A equipa está a trabalhar “arduamente, com o objetivo de preparar o carro de Carlos para a sprint de qualificação”, segundo a mesma fonte da equipa.