GP Itália F1, Helmut Marko: “Fiquei mais aborrecido com o nosso erro no pit stop” | AutoSport

O GP de Itália ficou marcado pelo incidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Helmut Marko não deixou passar o episódio em claro, afirmando a uma publicação austríaca, que o que passou depois do acidente foi a Mercedes que criou, mas o que o aborreceu mais foi a falha durante a paragem de Verstappen nas boxes.

“Fiquei mais aborrecido com o nosso erro no pit stop. Esta foi a única razão pela qual Hamilton ficou perto de Verstappen. Foi um acidente de corrida normal, todas as histórias à sua volta foram construídas pela Mercedes”, disse Helmut Marko à publicação austríaca Sport 24 Auto, que ainda levantou algumas dúvidas acerca das queixas físicas de Hamilton depois do acidente. “Verstappen já tinha saído quando Hamilton tentou sair da gravilha. O carro médico viu isto e não parou. E depois é dado um espetáculo de que o pobre Hamilton ficou subitamente ferido, etc.”

Marko, no entanto, parece pouco preocupado com a penalização que Max terá de cumprir em Sochi: “Não me aborreço com isso, apesar de ter sido um incidente de corrida”. O homem forte da Red Bull prefere concentrar-se no campeonato, que acredita estar ainda longe de estar decidido. “Aqueles cinco pontos que estamos à frente não significam nada. Será emocionante até à última corrida”.