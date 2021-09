GP Itália F1: Hamilton e Gasly foram os mais azarados da Sprint | AutoSport

Lewis Hamilton e Pierre Gasly foram os pilotos que mais perderam esta tarde, durante a Sprint de qualificação. Se o primeiro esperava sair da pole position na corrida de amanhã, o segundo esperava manter o sexto posto que ocupou hoje na grelha ou até conquistar uma posição a um dos pilotos da McLaren. Correu mal para os dois pilotos, logo na primeira volta.

Hamilton largou mal e baixou para quinto, atrás de dois McLaren e de Max Verstappen. Para além de ficar de fora das posições pontuáveis da Sprint, vai largar da quarta posição da grelha da corrida e verá o seu rival no campeonato sair da pole position. “Deve ser uma vitória fácil para ele [Verstappen]”, afirmou Lewis Hamilton, que ficou hoje a cinco pontos do piloto da Red Bull.

Rewind to the start…



Onboard with Lewis Hamilton at Turn 1, who got a poor start and has dropped from P2 to P5 #ItalianGP 🇮🇹 #F1Sprint pic.twitter.com/bfHZOhFEpk