GP Itália F1, Hamilton brinca: “no comboio de DRS a assistir ao novo ‘Game of Thrones’” | AutoSport

Lewis Hamilton terminou a sessão de qualificação do GP de Itália com o quinto tempo mais rápido, mas sabia que teria de arrancar do fundo da grelha de partida para a corrida de domingo, cumprindo penalização por troca de componentes no carro.

Sabendo que tem uma missão complicada amanhã, Lewis Hamilton espera ser ainda mais difícil ultrapassar em Monza inserido no ‘comboio’ de carros com DRS e por isso afirmou que iria ter de se distrair assistindo à série ‘Game of Thrones’.

“Estive ontem atrás do Valtteri [Bottas] nos treinos e não consegui apanhá-lo nem ultrapassá-lo”, disse Hamilton. “Por isso, espero não ficar preso amanhã, mas estou a imaginar que amanhã todos vão estar num comboio de DRS e que vou estar ali sentado à espera da estratégia e da degradação dos pneus e desse tipo de coisas”.

O piloto britânico considera que a Pirelli deveria ter escolhido os compostos mais macios da sua gama para a corrida para ajudar nas ultrapassagens e para baralhar nas estratégias das equipas, visto que isso não aconteceu, “amanhã acontece facilmente apenas uma paragem, mas espero que haja Safety Car e todo esse tipo de coisas. Tenho sido tão infeliz com as saídas dos Safety Car este ano, que seria bom ter uma boa oferta de SC amanhã”. Isso não acontecendo, Hamilton “estava a pensar em levar o meu iPad na corrida e quando estiver no comboio de DRS assistir ao novo ‘Game of Thrones”, brincou.

Em relação ao que aconteceu na qualificação, o piloto da Mercedes considera que retirou o máximo partido do carro, sabendo que ainda podia ter arriscado mais, mas que não iria lucrar nada com isso, visto arrancar da parte de trás da grelha de partida.