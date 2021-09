GP Itália F1, FP2: Carlos Sainz tem acidente violento | AutoSport

Carlos Sainz teve um impacto violento na Variante Ascari, com muitos danos no seu monolugar. O piloto espanhol perdeu o controlo do carro na chicane que antecede a última reta antes, da Parabólica e bateu de frente com as proteções da pista, num incidente que deverá afetar o espanhol para mais logo. Se os danos forem muito extensos, poderemos ver menos um carro da Ferrari em pista. Já não é a primeira vez que Sainz perde o controlo do carro num treino esta época, uma situação que se tem repetido, mas neste caso, com a proximidade da corrida de qualificação, os efeitos deste erro poderão ser mais sentidos.

Esta situação provocou a interrupção da sessão, para verificação das barreiras e limpeza da pista.