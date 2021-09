GP Itália F1: Ferrari não deverá dar alegrias aos Tifosi | AutoSport

Não está a ser um fim de semana fácil para a Ferrari. A jogar em casa e frente aos fervorosos tifosi que apoiam sempre de forma calorosa a Scuderia, a Ferrari está longe dos lugares da frente e tem tido o azar do seu lado.

O ritmo da Ferrari não tem sido o ideal e apesar de mostrarem boa velocidade nas curvas de média velocidade (mais rápidos que os carros da frente) e de serem o quinto carro mais rápido até agora, a performance da Ferrari tem sido pautada por alguns problemas. Charles Leclerc queixou-se ontem de problemas no motor em travagem (a unidade motriz contribui muito para a travagem, especialmente o sistema de recuperação de energia) o que complicou a vida do monegasco em qualificação. Hoje foi Carlos Sainz que teve uma saída de pista danificando sobremaneira o seu monolugar, colocando em risco a sua participação na corrida de qualificação. Está a ser um fim de semana atribulado para a Scuderia e os pilotos têm feito tudo para estar o mais à frente possível, mas nota-se que dificilmente a Ferrari conseguirá um resultado verdadeiramente positivo, como já conseguiu este ano, mas também já vimos a Ferrari superar as expectativas pelo que a motivação de jogar em casa não deve ser menosprezada.