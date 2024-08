GP Itália F1: Ferrari e Mercedes na luta a quatro…

A Ferrari esperava que Monza fosse mais adequada para o seu carro do que Zandvoort – e com base no vque se viu em pistan na sexta-feira, Charles Leclerc acha que é esse o caso, embora também admita que a McLaren e a Mercedes parecem fortes. Ainda assim, acredita que a Ferrari “está mais perto” da frente.

Na qualificação, há apenas 0,16s de margem na luta pela pole, com Leclerc a admitir que mais ganhos estão para vir se conseguirem encontrar um melhor equilíbrio no seu monolugar.

Em ritmo de corrida, a Ferrari está na luta – apenas 0,05s atrás da Red Bull, ajudados em parte pela velocidade mais rápida de todas nas retas, embora os quatro primeiros, que incluem a McLaren e a Mercedes, estejam separados por apenas 0,11s.

A Mercedes fez levantar algumas sobrancelhas com o seu ritmo em Monza. Primeiro, Kimi Antonelli – a participar na sua primeira sessão de TL1 – iluminou as tabelas de tempos com as suas primeiras voltas antes de se despistar na Parabolica.

Depois, Lewis Hamilton mostrou um ritmo forte em ambas as sessões, sendo mais rápido do que todos os outros pilotos, à exceção da Haas, nas curvas mais lentas e melhor do que todos os outros nas curvas de alta velocidade.

Ainda há um pouco a descobrir em termos de qualificação – mas faltam-lhes dados, uma vez que a sessão de Antonelli durou apenas 10 minutos, enquanto George Russell, cujo carro foi emprestado, teve um início tardio do TL2 enquanto reconstruíam a sua acidentada máquina.

No entanto, o ritmo do britânico nos macios no final da sessão foi encorajador – e combinado com o resto dos dados, sugere que podem fazer uma luta a quatro pela pole e pela vitória este fim de semana.