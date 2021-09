GP Itália F1, Fernando Alonso: “Há jogos de futebol aborrecidos e ninguém pede para jogar sem guarda redes” | AutoSport

A F1 continua a pensar em mudanças no formato do fim de semana. As corridas sprint são uma experiência para entender se o formato tem potencial para ser usado de forma mais regular no futuro, com uma nova proposta, tornando a corrida Sprint um evento independente, com uma grelha invertida, uma ideia que começa a ganhar alguma força, com as corridas sprint a agradara à generalidade dos fãs, embora a grande maioria defenda que a pole deva ser atribuída na qualificação e não na corrida sprint.

Para Fernando Alonso, estas mudanças não fazem muito sentido: “A F1 está sempre a perseguir uma melhoria que não é necessária. Não vejo outros desportos tão preocupados em melhorar o espetáculo. Eu vejo futebol, o desporto rei, e há tantos jogos aborrecidos, mas na semana seguinte não há drama, ninguém se propõe fazer uma baliza maior ou jogar sem um guarda-redes. Tudo bem, é assim que o desporto é. F1 deve orgulhar-se do seu espetáculo”.