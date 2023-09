GP Itália F1: Excelente luta entre Red Bull e Ferrari | AutoSport

Obrigado Monza! Max Verstappen acabou por ser imune à ‘maldição’ que costuma afetar os vencedores passados da corrida naquele traçado italiano e venceu pela décima vez consecutiva. Mas a corrida do Grande Prémio de Itália foi uma dos mais frenéticas da temporada e que mostrou uma Ferrari diferente daquela que nos acostumamos ver nas mais recentes provas da Fórmula 1.

Carlos Sainz e Charles Leclerc foram dois pilotos temperamentais e que acrescentaram elevadas doses de emoção. Neste particular, especial incidência sobre Sainz, mas felizmente para quem assistiu à corrida, a Ferrari deixou lutar os dois pilotos entre si, depois de duras batalhas com Sergio Pérez e Max Verstappen, pelo último lugar do pódio até chegar à altura em que era melhor parar com isso.

Foi uma boa corrida e apesar de ter o mesmo denominador comum a tantas outras, o vencedor, foi espetacular de seguir, muito por culpa da capacidade da Ferrari em fazer frente à Red Bull em sua casa. As equipas tiveram no seu melhor nas paragens, mas muito mais importante do que isso, foram os pilotos e os carros os principais protagonistas da provas. O esforço de Sainz e Leclerc foi imenso, até porque sabemos que o SF-23 tem muitas dificuldades para fazer frente ao RB19.

Foto: Ryan Pierse/Getty Images/Red Bull Content Pool