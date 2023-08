GP Itália F1, Esteban Ocon: “somos uma equipa capaz de aproveitar as oportunidades” | AutoSport

Esteban Ocon esteve na discussão dos pontos durante toda a corrida do GP dos Países Baixos, terminando a corrida somando mais um ponto. Depois de arrancar do 16º posto da grelha de partida, acabou por não ser uma mau resultado, mas foi um pouco apagado pela conquista do pódio pelo seu companheiro de equipa Pierre Gasly.

Foi uma ronda agridoce para Esteban Ocon, que recuperou da sua eliminação na Q1 no sábado para subir na classificação e chegar aos pontos no domingo. Apesar de considerar um fim de semana positivo, o piloto francês considera que “houve algumas oportunidades perdidas do meu lado durante a corrida que nos poderiam ter dado ainda mais pontos”.

Ocon explicou, na antevisão da prova italiana, que “não é segredo que não estávamos onde queríamos estar quando chegámos à pausa de verão”, por isso pretende “trabalhar arduamente com a equipa no desenvolvimento do carro para alcançar os melhores resultados possíveis”. O piloto realçou a capacidade da equipa em “aproveitar as oportunidades quando nos são apresentadas e vamos continuar a trabalhar para conseguir mais bons resultados. O objetivo será sempre ter bons fins de semana de forma consistente e maximizar o carro nas restantes corridas”, concluiu.