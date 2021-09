GP Itália F1: Em casa da Ferrari, a Mercedes continua a dominar | AutoSport

Olhando para o que aconteceu no primeiro treino livre e na qualificação, é muito difícil negar a teoria que os Mercedes estão fortes e um furo acima da concorrência, uma tendência que tem sido clara em Monza nesta era híbrida.

Desde 2014 a 2020 a Mercedes venceu por cinco das sete corridas disputadas no templo da velocidade, o que realça a força da Mercedes e essencialmente do seu motor. Monza é uma pista onde as unidades motrizes são colocadas à prova de forma mais vincada e o melhor motor leva vantagem para enfrentar as longas retas italianas. É por isso que a Mercedes está na frente em Monza, porque apesar das melhorias da Honda, continua a ter a melhor unidade motriz. No entanto, 2019 e 2020, as últimas duas provas, foram vencidas pela Ferrari (2019 com Charles Leclerc) e Alpha Tauri (Motor Honda em 2020 com Pierre Gasly). Por aqui podemos ver que apenas a Renault ainda não venceu nesta pista na era híbrida e não parece de todo que o vá fazer este ano e que nem sempre é preciso ter o melhor motor da grelha para vencer, como mostrou Gasly. Mas a vitória do francês pode ser a exceção que confirma a regra, que neste caso diz que a Mercedes tem mais argumentos.

Aliás, basta ver que no top 5 da qualificação, temos quatro carros equipados com unidades motrizes germânicas. A Mercedes e a McLaren têm como ponto forte este ano uma boa velocidade de ponta, com o chassis mais longo e com a traseira mais baixa dos Mercedes a dar mais estabilidade e menos arrasto em reta comparado com os carros que usam traseiras elevadas. Os McLaren por terem um conceito que fica a meio caminho entre a Mercedes e a Red Bull e por ter um carro com uma aerodinâmica muito eficiente fica em vantagem e pode até sonhar com um pódio.

Mas a vitória parece estar a caminho dos Mercedes. A vantagem dos Flechas de Prata face à McLaren e Red Bull, as mais diretas concorrentes este fim de semana é de 0.4 segundos os dados da F1, com os cálculos a terem já em conta os pneus usados e as cargas de combustível. Tal foi a vantagem durante as sessões que a Mercedes conseguiu poupar alguns pneus, pelo que têm muitas opções tanto para a corrida Sprint como para o Grande Prémio de Domingo.

Mas apesar das simulações é preciso notar que Verstappen não ficou muito longe de Hamilton, pelo que a Red Bull terá minimizado as perdas e com Valtteri Bottas a ter de começar a corrida de domingo no fim da grelha, a luta estratégica deixará (se a corrida sprint não mudar o cenário atual) Hamilton em luta direta com Verstappen. Quem pode lucrar é a McLaren que, se mantiver as posições atuais para a corrida de Domingo, poderá tentar um golpe estratégico com dois carros em luta pelo pódio. Quem parece estar longe destas contas é a Ferrari que não apresenta argumentos para voltar a ser feliz em casa, perante o seu público.