GP Itália F1, Daniel Ricciardo: “Tenho feito sandbagging durante todo o ano” | AutoSport

Pensar numa vitória da McLaren em 2021 no principio do ano, poderia pensar-se impossível, mas com o passar do ano, deu para perceber que a equipa estava melhor, Lando Norris deu um passo gigante como piloto e o carro é bom. Uma vitória pareceu exequível, mas terminar com os dois carros nas duas primeiras posições, era um sonho dificil de concretizar.

Até o sempre positivo e alegre Daniel Ricciardo não pensava em tal. “Resultou bem para mim, ontem. Para ser honesto, mesmo que conseguíssemos uma boa largada, não seria garantia que liderasse toda a corrida. Não tivemos uma mega velocidade, mas mantivemos o Max atrás. Houve Safety Car, houve isto e aquilo, mas liderar de princípio ao fim, acho que nenhum de nós acreditava nisso. Sabia que algo de bom estava para vir”, disse o australiano a David Coulthard no final da corrida.

Sobre a dificuldade que tem sentido esta época, o piloto da McLaren brincou, dizendo que tinha “feito sandbagging durante todo o ano”. Continuando mais a sério, dizendo que a paragem de verão foi boa para recomeçar a competição: “A pausa de agosto foi boa, para fazer um reset. Sinto que as últimas 3 semanas têm sido melhores, mas conseguir o 1-2 para a McLaren é insano. Para a equipa conseguir vencer é um feito enorme, quanto mais um 1-2”.