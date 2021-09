GP Itália F1: Daniel Ricciardo rouba a liderança a Verstappen, Giovinazzi cai para último | AutoSport

Daniel Ricciardo conseguiu um excelente arranque para a corrida, ficando em primeiro lugar após a curva 1.

As escolhas de pneus variaram entre os médios para a grande maioria da grelha, excepto Lewis Hamilton, Robert Kubica, Valtteri Bottas e Pierre Gasly que escolheram os pneus duros para o arranque da prova. Yuki Tsunoda tinha problemas no seu sistema de travagem que obrigou a uma troca de fluídos, um trabalho que dificilmente seria concluído a tempo do arranque da prova.

Daniel Ricciardo arrancou muito bem e ficou com liderança da corrida com Max Verstappen logo atrás de si. Lewis Hamilton largou muito bem, passou Lando Norris e atacou Verstappen, mas um ligeiro contacto entre os dois deixou o britânico em apuros, caindo para quatro de novo, desfazendo todo o bom trabalho. Mais atrás Antonio Giovinazzi levou um toque de Carlos Sainz que o fez tocar nas proteções da pista, perdendo a asa dianteira, o que obrigou o italiano a ir para as boxes. Na volta dois Ricciardo liderava, com Verstappen, Norris, Hamilton e Charles Leclerc no top5.

Pierre Gasly também foi obrigado a desistir, com um problema na suspensão e assim temos dois Alpha Tauri fora de prova um revés para a equipa que tinha marcado pontos em todas as provas até agora.