GP Itália F1, Daniel Ricciardo: “Não estou feliz com o resultado…”

Daniel Ricciardo terminou o Grande Prémio da Itália na sexta posição, atrás de Valtteri Bottas. No final, o australiano estava contente com a emoção da corrida, mas não com o seu resultado.

“Estou contente com a corrida, mas não estou feliz com o resultado. Foram circunstâncias difíceis. Foi o que foi, fizemos a corrida possível. No fim, não conseguimos passar o Bottas. Para o desporto foi uma boa corrida”.

“Não sei se é por causa dos modos, mas os carros são muito rápidos é não consegues estar lado a lado. Acho que foi do nosso ritmo de corrida”.