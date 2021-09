GP Itália F1: Corrida Sprint sem alterações | AutoSport

Apesar da nota globalmente positiva da primeira corrida Sprint, que teve como palco Silverstone, a FIA e a F1 não irão fazer alterações em relação ao que vimos no GP da Grã-Bretanha apesar de algumas críticas que se ouviram.

Desde o início que foi dito que as corridas Sprint serviriam como teste para o futuro e que as alterações poderiam acontecer de forma a afinar da melhor forma o novo formato. Uma das críticas que mais se ouviu foi a não atribuição oficial da pole ao homem mais rápido de sexta, com o piloto vencedor de sábado a ficar oficialmente com a pole position, o que foi considerado um erro. Mas nem isso será alterado este fim de semana em que o formato será igual ao visto em Silverstone, como explicou Michael Masi:

“Não haverá alterações. Todos tivemos uma discussão muito boa após o primeiro evento em Silverstone, a FIA, a F1 e as equipas, e todos concordamos que faríamos a mesma coisa em Monza de uma perspetiva regulamentar. Sim, haverá algumas atividades extra à F1 a decorrer separadamente, mas de uma perspetiva de corrida, faremos tudo na mesma e depois sentar-nos-emos a seguir a Monza e veremos se precisamos de fazer mais afinações para o terceiro evento, onde quer que seja”.