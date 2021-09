GP Itália F1, Christian Horner: “conseguirmos chegar aos 3 primeiros, seria um feito” | AutoSport

Apesar de terem vencido as duas últimas corridas, a Red Bull tem uma desvantagem de 12 pontos para a Mercedes no campeonato de construtores, com duas corridas pela frente que podem não beneficiar o carro da equipa. Christian Horner pode estar a fazer bluff, mas avisou que o layout de alta velocidade de Monza pode adequar-se mais à Mercedes.

“Estas duas próximas corridas [Itália e Rússia] nunca foram boas para nós”, disse Christian Horner, à SkySports “No ano passado, penso que estivemos cerca de um segundo longe da pole. Essencialmente, este é o mesmo carro em muitos aspetos. Este ano fizemos muitos progressos, por isso, se conseguirmos chegar aos três primeiros em qualificação, penso que isso seria um bom feito”.

Pela primeira amostra, no treino livre 1, a diferença para os Mercedes não deverá ser tão grande, por isso, alguém está ou a fazer bluff ou a esconder o jogo.