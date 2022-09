GP Itália F1, Charles Leclerc: “tem sido um bom fim de semana” | AutoSport

Charles Leclerc conquistou a sua oitava pole position do ano em frente aos Tifosi da Ferrari, que tanto apoio demonstraram a ambos os pilotos da equipa, como é normal. Apesar de ter batido Max Verstappen e o seu companheiro de equipa na última volta rápida na Q3, Leclerc admitiu que não foi uma sessão de qualificação fácil.

“Não foi uma qualificação fácil, sabia que havia potencial no carro e sabia que tinha que retirar tudo nesta última volta na Q3″, disse o monegasco no final da sessão. “Estou muito contente com a volta e com a performance. Até agora tem sido um bom fim de semana, sinto-me bem e o carro está bem e espero que amanhã consiga terminar como em 2019”.

O setor intermédio de Leclerc foi muito rápido, pesando muito no tempo final da volta, com o piloto a salientar que sabia que podia arriscar mais nessa zona do traçado italiano de Monza. “Arrisquei mais. Sabia que na última volta tinha que aumentar o ritmo e resultou”.

Charles Leclerc arranca da pole position na corrida de amanhã, enquanto o líder do campeonato, a quem tenta recuperar alguns pontos, vai arrancar mais atrás na grelha cumprindo uma penalização.