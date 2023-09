GP Itália F1, Charles Leclerc: “não tive cone de aspiração e custou-nos pelo menos uma posição” | AutoSport

Com os milhares de tifosi em torno do traçado de Monza em euforia, Charles Leclerc foi capaz de reagir pela primeira vez ao terceiro lugar da grelha de partida conquistado poucos instantes antes e à pole position do seu companheiro de equipa Carlos Sainz.

“Só posso sentir-me bem com os tifosi… do meu ponto de vista estou um pouco desapontado, queria, obviamente, ser o mais rápido, mas claro que o primeiro lugar do Carlos é fantástico para a Ferrari. Tem sido um trabalho espantoso de toda a equipa durante o fim de semana”, explicou o piloto monegasco, que acrescentou estar a ter “mais algumas dificuldades” do que o companheiro de equipa. “Consegui um bom desempenho na qualificação, mas na Q3 não tive cone de aspiração e provavelmente, isso custou-nos pelo menos uma posição”. Leclerc sublinhou estar “contente apesar de ter algumas dificuldades, mas os fãs são simplesmente incríveis”.

Para a corrida, o piloto da Ferrari quer lutar pelo pódio e prometeu “terminar 1-2 com o Carlos” para o entusiasmo dos seu fãs.