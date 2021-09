GP Itália F1: Charles Leclerc não se sentiu bem durante o treino | AutoSport

Perto do fim do segundo treino livre, Charles Leclerc pediu para entrar nas boxes e terminar o treino mais cedo, sem querer explicar o motivo. A Ferrari confirmou há pouco que o piloto se sentiu mal durante o treino e por isso terminou mais cedo os trabalhos. A participação de Leclerc não foi confirmada, com a Ferrari a dizer apenas a dizer “Vamos mantê-los informados”.