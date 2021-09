GP Itália F1: Carro de Yuki Tsunoda retirado da grelha | AutoSport

Não está a ser um fim de semana fácil para a Alpha Tauri. Depois de uma corrida Sprint que deitou por terra a boa prestação de Pierre Gasly na sexta-feira, hoje a o francês larga da via das boxes. Mas os problemas da equipa não devem ficar por aqui, pois o carro de Yuki Tsunoda acabou de ser retirado da grelha e levado para a box da equipa, com o que parecem ser problemas técnicos que deverão significar arranque da via das boxes tal como o seu colega de equipa, isto se conseguir ir para a pista.