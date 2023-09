GP Itália F1, Carlos Sainz: “uma qualificação intensa” | AutoSport

Dono da pole position do GP de Itália para deleite dos milhares de tifosi em Monza, Carlos Sainz garante que quer manter a primeira posição amanhã na corrida, sabendo que Max Verstappen tem um carro mais performante para as 53 voltas da prova.

“Foi uma qualificação intensa e especialmente a Q3. Nós os três forçamos o ritmo e estivemos sempre no limite. Na última volta sabia que podia tirar tempo na Ascari e na Parabolica e funcionou. Forcei mesmo naquela última volta”, sublinhou o piloto espanhol, que admitiu sentir arrepios ao sentir a festa nas bancadas “desde que passei na meta e durante toda a volta de entrada e depois de sair do carro e ver isto, é incrível”. Para Sainz o apoio dos tifosi tem sido imenso e “encorajador, o melhor sentimento que se pode ter como atleta”.

O objetivo para a corrida de amanhã é manter a posição. “Fazer uma boa primeira volta, um bom primeiro stint e ver se conseguimos discutir com o Max, porque sabemos que o carro dele é mais rápido, mas vou dar tudo o que tenho”, disse Sainz.