GP Itália F1, Carlos Sainz: “podemos ter uma hipótese de ganhar as próximas duas…”

Carlos Sainz (Ferrari SF-24) terminou em quarto lugar depois duma tática muito bem engendrada pela Ferrari que fez os seus pilotos manterem-se em pista mais tempo e a fazerem apenas uma paragem nas boxes. O espanhol chegou a ocupar a segunda posição quando os McLaren fizeram as suas segundas paragens, a 10 voltas do fim, a Ferrari liderava, com Sainz 10,829 segundos atrás de Leclerc.

Apesar de Carlos Sainz ter parado quatro voltas mais tarde do que Leclerc, não conseguiu fazer com que os pneus durassem e foi confortavelmente batido pelos dois McLaren, mas antes disso segurou o que pode os McLaren e deu uma boa contribuição para o excelente triunfo da Ferrari e do seu companheiro de equipa: “Foi um esforço enorme de toda a equipa para trazer as atualizações, mas também para assumir os riscos com a estratégia. Passámos por uma fase difícil, com os pneus a degradarem-se, mas conseguimos. Os nossos números diziam que era possível, mas era arriscado.

Temos de compreender que as próximas duas corridas são semelhantes às de Monza. Não têm curvas de média ou alta velocidade, que é onde temos dificuldades, por isso podemos ter uma hipótese de ganhar as próximas duas.”