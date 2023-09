GP Itália F1: Carlos Sainz mais rápido 0.01s do que Lando Norris no TL2 | AutoSport

Carlos Sainz deu a primeira (pequena) alegria aos tifosi em Monza, ao ser o piloto mais rápido no segundo treino livre, batendo Lando Norris por escassos 0.019s, numa sessão mais animada do que a inaugural.

Já com uma utilização maciça dos pneus macios durante as voltas rápidas, em simulação de qualificação, Sergio Pérez foi o piloto da Red Bull mais rápido, ficando no terceiro lugar da tabela de tempos, mas terminou mais cedo o treino, depois de ter ficado preso na caixa de gravilha numa saída de pista. Max Verstappen foi o quinto mais rápido em Monza, terminando a 0.276s do tempo de Sainz, atrás de Oscar Piastri na tabela de tempos.

O piloto mais rápido do treino com outro composto que não fosse o macio foi Alexander Albon, que terminou no sétimo posto da tabela de tempos com pneus médios (+0.624s), tendo à sua frente Charles Leclerc e sendo seguido de Fernando Alonso, George Russell e Nico Hülkenberg, que fechou os dez mais rápidos.

Sem sorte e quase nenhum tempo de pista, Lance Stroll ficou parado em pista no início do treino e forçado a seguir a sessão da box, depois de não ter estado ao volante do AMR23 no treino 1.

O mais importante no treino livre 2:

Apenas Zhou Guanyu tinha registado o primeiro tempo da sessão, 1:24.755s, antes de Lance Stroll ficar parado ao lado da pista, com o piloto canadiano a queixar-se de ficar sem potência no AMR23. No treino inaugural Stroll não esteve em pista, uma vez que Felipe Drugovich completou a sessão no carro do canadiano e por isso, a equipa ainda tentou fazer um reset aos sistemas e regressar à pista com o carro para ter tempo antes do derradeiro treino de amanhã, mas depois de alguns minutos informaram o piloto que isso não seria possível.

A sessão foi interrompida sob bandeira vermelha, recomeçando quando faltavam 50 minutos para o final do treino.

Max Verstappen saltou para o topo da tabela de tempos, com 1:22.259s com pneus médios, enquanto Alexander Albon com macios ficou a 0.069s.

Com mais tempo em pista com pneus macios e médios e menos com pneus duros, as equipas começaram a simular a qualificação e por isso os tempos foram baixando. Verstappen melhorou o seu anterior registo, mas Carlos Sainz e Charles Leclerc passaram para a sua frente, com o espanhol a liderar a dupla da Ferrari com a sua volta completada em 1:21.656s e o monegasco 0.273s mais lento.

Sergio Pérez passou pela liderança da tabela de tempos (1:21.540s) e quando Max Verstappen tentou melhorar o seu anterior tempo, apanhou bastante tráfego no rápido circuito de Monza, terminando a sua volta a 0.091s do seu companheiro de equipa.

Lando Norris ensaiou a volta de qualificação e passou para o topo, com 1:21.374s, enquanto Oscar Piastri foi o terceiro mais rápido naquela altura do treino. No entanto, Sainz estava ‘endiabrado’ e voltou a completar uma nova volta rápida, deixando o seu antigo companheiro de equipa na McLaren a 0.019s, com o tempo de 1:21.355s.

Após as simulações de qualificação, as equipas e pilotos voltaram a rodar em ritmo de corrida, sendo Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen os únicos a montarem pneus macios nos seus monolugares e regressando à pista numa opção diferente da maioria dos seus adversários.

Faltavam cerca de 10 minutos para o final do segundo treino livre quando Sergio Pérez saiu de pista na ‘Parabolica’, durante a sua simulação. Evitou um toque forte nas proteções do traçado de Monza, mas ao tentar reentrar em pista ficou encalhado na caixa de gravilha. Foi necessária a interrupção para a retirada do RB19 do piloto mexicano, recomeçando com menos de 5 minutos para o final do último treino do dia.