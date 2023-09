GP Itália F1: Carlos Sainz foi o mais rápido do TL3, batendo Verstappen por 0.08s | AutoSport

Carlos Sainz comprovou que é candidato à luta pela pole position na sessão de qualificação de mais logo, após ter sido o piloto mais rápido no derradeiro treino livre do Grande Prémio de Itália. O piloto espanhol da Ferrari bateu, nos instantes finais da sessão, o tempo anterior de Max Verstappen, registando 1:20.912s com 0.086s de vantagem sobre o adversário neerlandês.

Apesar de ter sido o mais rápido no treino, Sainz não escapa a uma investigação do Colégio de Comissários Desportivos após a sessão por causar uma colisão com Oscar Piastri.

Em melhor forma em relação ao que aconteceu ontem, Lewis Hamilton terminou o treino com o terceiro registo mais rápido, mas a mais de 0.5s do tempo de Sainz, enquanto Charles Leclerc foi o quarto na tabela de tempos, seguido de Fernando Alonso, George Russell, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg.

Numa boa prestação e sem ter rodado com pneus macios, Alexander Albon completou a sua melhor volta com pneus duros – melhorou o registo anterior que tinha sido realizado com pneus médios – ficando a 1.142s de Sainz na nona posição da tabela de tempos.

Sergio Pérez fechou os dez mais rápidos da sessão.

Apenas 12 pilotos saíram para a pista imediatamente a seguir ao semáforo verde se acender no final das vias das boxes. Com uma grande mistura de compostos de pneus usados pelos doze em pisa, não era surpreendente que Pierre Gasly com pneus macios começasse a sessão com o registo de referência, prontamente batido por Sergio Pérez, também com macios.

Ainda antes de ultrapassar os dez primeiros minutos de sessão, Lando Norris passou para a frente da tabela de tempos, mas já com Max Verstappen em pista, melhorou o registo do britânico, com 1:21.838s. Entretanto, Pérez passou para o segundo posto, com uma desvantagem de 0.354s para o seu companheiro de equipa.

Antes de definir o terceiro tempo mais rápido – a 0.592s de Verstappen – nos primeiros 15 minutos, Lewis Hamilton bloqueou a travagem para a entrada da primeira chicane e teve de seguir pela escapatória. O piloto britânico estava em ritmo rápido, a trabalhar para a qualificação.

Após a passagem da meia hora de sessão, Alexander Albon colocou pneus médios novos e rodou numa volta rápida para alcançar o segundo posto da tabela de tempos, a 0.427s do registo de Verstappen. Tratou-se de uma simulação de uma volta rápida para a Q2.

Chegando aos últimos vinte minutos de treino, Oscar Piastri falhou a inserção na segunda curva da chicane della Roggia, passando pela caixa de gravilha quando começava uma simulação de qualificação com pneus médios. O piloto australiano parou na box para os mecânicos verificarem se existiam problemas no MCL60.

Com novas simulações de qualificação com pneus macios novos, os dois pilotos da Mercedes subiram na classificação, com vantagem para Lewis Hamilton, que ascendeu ao topo da tabela de tempos com 1:21.453s, enquanto George Russell colocou-se no terceiro lugar, a 0.277s do seu companheiro de equipa.

Em sentido contrário, Albon regressou à pista com pneus duros e melhorou o seu anterior registo com pneus médios. Enquanto isso, Kevin Magnussen e Fernando Alonso melhoraram os seus tempos anteriores e passaram para a frente de Albon, com vantagem para o espanhol da Aston Martin.

Logo depois, Max Verstappen simulou uma volta rápida com pneus macios novos e bateu o registo de Hamilton por 0.455s, completando a sua volta a 1:20.998s.

Regressando às simulações de qualificação com pneus macios, Carlos Sainz e Charles Leclerc vinham a melhorar os seus registos anteriores nos setores, com o piloto espanhol a ascender ao primeiro lugar da tabela de tempos com 1:20.912s. O piloto monegasco abortou a sua tentativa, quando tinha alcançado a melhor marca da sessão no primeiro setor, depois de ter passado com dois pneus na gravilha na saída da segunda curva Lesmo.

Foto: Martin Trenkler