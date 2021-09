GP Itália F1: Canadá 2010 foi o último 1-2 da McLaren | AutoSport

Desde 2012 que a McLaren não garantia uma vitória na F1. O último registo vencedor da equipa de Woking pertencia a Jenson Button, que levou a melhor sobre Fernando Alonso em Interlagos, no GP do Brasil de 2012.

Para encontrar um registo como o de hoje, ou seja, primeiro e segundo lugares para ambos os carros da equipa, é preciso recuar ainda mais. Canadá em 2010: Lewis Hamilton venceu, com o seu colega de equipa Jenson Button, no segundo posto.

Mais de 20 anos para a equipa, que passou por algumas dificuldades durante este período, para regressar ao topo da competição e logo com uma vitória do piloto que ainda não tinha vencido nenhuma corrida depois de ter saído da Red Bull: Daniel Ricciardo. Muito se falou sobre a forma do australiano durante estes primeiros meses de competição e muito.

Lando Norris e Daniel Ricciardo vão ficar na história da equipa e para já, merecem festejar com o resto da equipa.