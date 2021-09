GP Itália F1: Bottas vai arrancar para a corrida de domingo no fundo da grelha | AutoSport

Valtteri Bottas vai começar a corrida de domingo no fundo do pelotão, depois da equipa ter substituído a sua unidade motriz, a quarta unidade do ano. Segundo o regulamento, a penalização tem de ser cumprida na corrida e não na corrida sprint de qualificação. Fonte da equipa afirmou ao racefans.net, que esta foi uma escolha estratégica.

Valtteri Bottas conseguiu hoje o melhor tempo na qualificação e sai amanhã do primeiro lugar da grelha para a sprint de qualificação.