GP Itália F1: Bottas não deu hipótese, mas é Verstappen que sai da pole position | AutoSport

Valtteri Bottas terminou a segunda edição da Sprint na primeira posição, segurando a liderança do pelotão desde a primeira volta até à 18ª, mas sai amanhã do último lugar da grelha. O seu colega de equipa partiu mal e terminou no 5º posto, atrás dos dois McLaren, enquanto Max Verstappen foi o segundo da Sprint.

Daniel Ricciardo foi terceiro mais rápido e ficou à frente de Lando Norris, que aguentou Hamilton desde a volta 1.

Será a sétima vez que Max Verstappen sai do primeiro lugar esta época, contando com o lugar vazio de Charles Leclerc no Mónaco, desta vez com Ricciardo ao seu lado e Lewis Hamilton na segunda linha da grelha, ao lado de Norris.

Bottas recebe 3 pontos no campeonato, Verstappen dois pontos e Ricciardo soma 1 ponto.

Filme da Sprint de qualificação:

Valtteri Bottas largou bem e manteve a liderança do pelotão, mas sem a companhia de Lewis Hamilton, que perdeu 4 posições. Max Verstappen passou a ser o segundo classificado, seguido dos dois carros da McLaren, liderados por Daniel Ricciardo.

Pierre Gasly, que bateu num McLaren e perdeu parte da asas dianteira, perdeu o controlo do carro na Curva Grande e bateu nas proteções do circuito. A gravilha fez o seu trabalho e permitiu que o incidente não fosse violento, mas Gasly perdeu teve de abandonar e perdeu a possibilidade de partir de um lugar mais à frente na corrida de amanhã.

Mais à frente, Yuki Tsunoda e Robert Kubica tocaram-se na segunda chicane e o piloto polaco, a substituir Kimi Raikkonen, saiu de pista e passou para último do pelotão.

O Safety Car foi chamado à corrida para permitir que o Alpha Tauri de Gasly fosse recuperado pelos comissários de pista.

Quando o SC saiu de pista, Bottas conseguiu segurar a liderança e ficou com cerca de 2 segundos de vantagem para Verstappen, enquanto o seu colega de equipa, pressionava Lando Norris na tentativa de subir a 4º.

Fernando Alonso no 12º lugar, conseguiu chegar à traseira do Aston Martin de Sebastian Vettel e após a primeira chicane, o espanhol ultrapassou o piloto alemão, subindo ao 11º posto. À sua frente, seguiam Lance Stroll e Sergio Perez, que se envolveram, na volta 9, num despique pela posição que obrigou Perez a passar por cima dos corretores na curva 1 e a ter de deixar passar Stroll, para na volta seguinte, conseguir de forma legal, ultrapassar o canadiano, ficando no 9º posto.

A Sprint foi avançando e a cerca de 5 voltas das 18, Hamilton continuava atrás de Lando Norris, que tinha pneus macios montados no McLaren e que, dizem as previsões da Pirelli, devia começar a ter dificuldades em relação aos pneus médios usados no Mercedes #44. No entanto, isso não aconteceu e Hamilton teve de se contentar com o quinto posto na Sprint, quarto lugar na grelha de amanhã.