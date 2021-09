GP Itália F1: Aston Martin e Alfa Romeo com decorações diferentes | AutoSport

Não serão mudanças profundas, mas a Aston Martin e a Alfa Romeo apresentarão decorações diferentes no próximo fim de semana. Se do lado da Alfa há uma homenagem ao país anfitrião da prova do próximo fim de semana, na Aston a mudança tem outros contornos.

A Alfa Romeo terá um esquema de cores ligeiramente alterado, com a bandeira italiana em destaque. A cobertura do motor apresentará a cor verde que permitirá assim recriar a bandeira italiana.

No caso da Aston Martin a mudança irá dever-se a uma ação de marketing. A equipa irá correr com os logótipos 007 na lateral do cockpit no lugar do logótipo Aston Martin, enquanto a sua motorhome e unidades de hospitalidade no paddock irão ter gráficos e iconografia Bond, isto para marcar o lançamento do novo filme. A Aston sempre esteve muito ligada ao universo Bond e trazer esta ligação para a F1 tornou-se quase inevitável, pois já no tempo em que a Aston patrocinava a Red Bull, vimos ações do mesmo género.