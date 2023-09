GP Itália F1: Apesar do bom ritmo da Ferrari no segundo treino, é a Red Bull que está melhor | AutoSport

Nenhum dos pilotos da Red Bull terminou o segundo treino livre no topo da tabela de tempos. Foi Carlos Sainz que comprovou o bom ritmo da Ferrari no Autódromo de Monza, enquanto Sergio Pérez foi o melhor colocado da equipa de Milton Keynes na terceira posição e Max Verstappen no quinto posto.

As equipas foram muito conservadoras no primeiro treino e estiveram a trabalhar outros cenários, sem colocar muito esforço nas simulações de qualificação com pneus macios. Com a obrigatoriedade de usar pneus duros na Q1, médios na Q2 e macios na Q1, isso tem de ser feito e os resultados imediatos na tabela de tempos pode surpreender. Apesar disso, pelos cálculos da Fórmula 1 depois de analisados os tempos por volta em todos os cenários, a Red Bull mantém-se com o carro mais rápido, quer seja em simulações de qualificação como de corrida.

Pérez reconheceu que, mesmo com a saída de pista no TL2, foi a sua melhor sexta-feira desde algum tempo.

A diferença entre Red Bull e Ferrari, a equipa que se superioriza entre as outras nove restantes, é de 0.07s em qualificação e 0.12s em corrida. Obviamente, com a alocação alternativa de pneus tudo pode mudar na sessão de qualificação, mas em teoria este é o cenário entre as duas mais rápidas equipas em Monza.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool