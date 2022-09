GP Itália F1: Antonio Giovinazzi surpreendido por oscilação sentida nos novos monolugares | AutoSport

O antigo piloto da Alfa Romeo regressou à Fórmula 1 no primeiro treino do Grande Prémio de Itália aos comandos do Haas VF-22 de Mick Schumacher, depois de uma época inteira a competir na Fórmula E. No final da sessão de treinos, Antonio Giovinazzi disse ter ficado surpreendido com as oscilações (“bouncing”) que experimentou na sua estreia com os novos monolugares de 2022.

“O ‘saltitar’ na reta para mim foi uma novidade”, disse o piloto italiano. “Na primeira parte da sessão, estava com dificuldades para ver a referência da travagem. Foi preciso adaptar-me. Estava com dificuldades no início, no final foi melhor e tenho a certeza que em Austin será ainda melhor”.

Giovinazzi também ficou impressionado com o desempenho em curva dos carros da última geração, que gostaria de pilotar na próxima época a tempo inteiro. Mas como disse à imprensa em Monza, não está nas mãos dele essa decisão.

O piloto italiano estará de novo aos comandos do Haas no treino livre do Grande Prémio dos Estados Unidos no Circuito das Américas.