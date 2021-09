GP Itália F1, Antonio Giovinazzi: “Desejei mais para a minha corrida em casa” | AutoSport

São já duas qualificações consecutivas dentro do top 10 para Antonio Giovinazzi, no entanto as esperanças do piloto da Alfa Romeo em conseguir um bom resultado na corrida de Monza, desmoronaram-se ainda na volta 1.

“É uma pena ter um fim de semana tão forte comprometido por um incidente na volta 1. Saí largo na segunda chicane, saltei pelos corretores e depois não tive controlo sobre o carro”, explicou o italiano, que queria ter alcançado um bom resultado na sua corrida caseira. “Tive danos no chão, e foi apenas muito difícil conseguir recuperar. É frustrante, especialmente saber como era o nosso ritmo e onde terminaram os carros que estavam perto de nós. Desejei mais para a minha corrida em casa em Monza”.

Com Giovinazzi sob pressão, uma vez que o seu lugar ainda não foi garantido para 2022, os pontos poderiam ajudar à manutenção do piloto italiano na Alfa Romeo.