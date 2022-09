GP Itália F1, Andreas Seidl: “temos sentimentos mistos de Monza” | AutoSport

A McLaren teve um fim de semana agridoce em Monza, já que depois de mostrar em pista um andamento muito superior ao da Alpine, com que luta diretamente pelo quarto posto do Mundial de Construtores, e que desde a corrida do Azerbaijão vinha somando mais pontos (com um empate pelo meio) que a McLaren, desta feita foi a vez dos homens de Woking os suplantarem, mas o abandono de Daniel Ricciardo muito perto do fim da corrida, impediu mais e maiores sorrisos. Para Andreas Seidl, Director da Equipa McLaren: “temos sentimentos mistos de Monza. O lado positivo é que o ritmo que tivemos este fim-de-semana e durante toda a corrida foi muito encorajador, particularmente dado o tempo quente e uma configuração de baixa força descendente não nos favoreceram no passado. Por outro lado, um abandono para o Daniel é muito dececionante, custando-nos pontos valiosos no Campeonato de Construtores, depois de ter tido um fim-de-semana muito forte, tanto na qualificação como na corrida. P7 para o Lando (Norris), no entanto, confirma-nos como a quarta equipa mais rápida deste fim-de-semana.

Isso vem do trabalho árduo de toda a equipa, aqui e em casa, juntamente com os nossos colegas da Mercedes HPP. Uma pausa agora de dois fins-de-semana antes de irmos para Singapura. Enquanto o trabalho no carro do próximo ano continua ao ritmo, em paralelo utilizaremos este tempo para analisar todos os dados que recolhemos ao longo da ‘tripla’ de corridas que tivemos agora, e temos de ver como podemos dar mais passos com o carro enquanto nos dirigimos para as seis corridas finais da época”, disse.