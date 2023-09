GP Itália F1: Andrea Stella avisa que “nunca deve haver um toque entre dois McLaren” | AutoSport

A corrida da McLaren foi difícil, faltando ritmo para conseguirem ultrapassar Alexander Albon e depois ficaram sem Oscar Piastri em posição pontuável em resultado do acidente com Lewis Hamilton, mas podia ter sido bem pior e terem terminado a corrida sem carros em pista.

Quando Piastri saiu do pitlane na volta 26, bateu no McLaren MCL60 do seu companheiro de equipa entre a curva 1 e 2, numa altura em que os seus pneus duros ainda não tinham a temperatura correta. Felizmente para a dupla, nenhum dos carros sofreu danos, mas em Woking soaram os alarmes. “Nunca deve haver um toque entre dois carros da McLaren”, avisou Andrea Stella após a corrida. “Houve um contacto, o que não se enquadra na forma como corremos na McLaren”.

O responsável da McLaren considera que se pode “concluir que se tratou apenas de um pequeno erro de avaliação” de Piastri na depois de trocar de pneus, “o que significa que não há qualquer problema, pois ambos os estão conscientes de que não pode haver uma colisão entre dois McLarens”. A mensagem é que foi apenas um erro e que não há qualquer problema entre os pilotos ou houve um que foi mais agressivo do que companheiro de equipa, mas Stella quis deixar vincado que “é importante ter um perímetro claro sobre o que consideramos aceitável e o que consideramos inaceitável”. Até porque, para “qualquer piloto, há algo maior do que ele, a equipa”, concluiu.