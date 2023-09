GP Itália F1: Alexander Albon desapontado por não ter alcançado o quinto lugar da grelha | AutoSport

Alexander Albon focou o seu trabalho durante os treinos na utilização de pneus duros e médios em simulação de qualificação e corrida, uma vez que seria importante que o piloto tailandês conseguisse tirar o máximo partido da velocidade de ponta do Williams FW45 com estes compostos obrigatórios na Q1 e Q2.

Os sinais eram evidentes e muito positivos. Os tempos por volta foram rápidos nos treinos e repetiram-se nas duas primeiras fases da qualificação, com a expectativa alta para a Q3.

Albon esteve perto de alcançar o quinto lugar da grelha de partida na corrida de amanhã, mas George Russell foi mais rápido do que o tailandês na volta final da Q3.

“Um bom fim de semana, uma boa sessão. De certa forma, foi um pouco dececionante, porque na Q1 e a Q2 parecia que éramos um pouco mais fortes, mas fiquei satisfeito com a minha volta”, salientou o piloto da Williams após a qualificação. “Senti que fizemos um bom trabalho, que executamos bem. Só não foi fiquei entre os cinco primeiros, de certa forma, era esse o objetivo”.

Ainda que um pouco desapontado por ter falhado o quinto lugar, Albon vai arrancar na mesma da terceira fila da grelha, ao lado de George Russell, o piloto da Williams tem esperança num bom resultado na corrida, apesar de alguns problemas com a maior degradação dos pneus. “O ritmo na sexta-feira não foi tão bom, tivemos um pouco de degradação. Temos estado a trabalhar nisso, porque desde o primeiro dia, o foco tem estado mais na corrida do que na qualificação”, disse Albon.

Foto: Martin Trenkler