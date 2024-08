GP Itália F1: A estreia de Kimi Antonelli…

Em Monza, os tifosi terão mais do que apenas as equipas locais, com a Ferrari à cabeça, para torcer, já que um talento da casa também entrará em cena na sexta-feira, quando Andrea Kimi Antonelli fizer a sua tão aguardada estreia na Fórmula 1, ainda que para já apenas num treino livre, no caso o primeiro.

O jovem piloto italiano assumirá o carro de George Russell na primeira sessão de treinos pela Mercedes, marcando um momento histórico. Enquanto Lewis Hamilton, a caminho da Ferrari, estará em ação, Antonelli será também o foco das atenções, sendo visto como o sucessor em potencial do heptacampeão na próxima temporada. Uma probabilidade que é cada vez maior.

Até agora, Antonelli tem deixado uma forte impressão na Mercedes com as suas performances em simuladores e testes, mas este será seu primeiro desafio real durante um fim de semana de corrida.

Além disso, o jovem de 18 anos enfrentará uma agenda repleta de compromissos, também competindo na Fórmula 2 pela PREMA, onde procurará melhorar a sua posição atual de sétimo no campeonato de pilotos.

Este promete ser um fim de semana monumental para Antonelli. No entanto, as suas atuações anteriores demonstram que ele é mais do que capaz de suportar a pressão e os holofotes. E em Monza, contará com uma torcida vibrante, pronta para apoiá-lo a cada volta. Desta vez não será só a Ferrari e de certo modo os homens de Faenza, a RB, mas também Kimi Antonelli e ainda na Mercedes, Lewis Hamilton, que para o ano já vestirá de vermelho…