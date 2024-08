GP Itália F1: a estreia de Franco Colapinto

O que prometia ser um fim de semana muito forte em Zandvoort para a Williams transformou-se numa grande desilusão, com a equipa a sair sem pontuar. Uma grande atualização proporcionou um passo em frente no desempenho que deixou a equipa otimista na sexta-feira, mas o fim de semana começou a desenrolar-se de forma negativa depois disso.

Primeiro, Logan Sargeant sofreu um forte acidente no TL3 e perdeu a qualificação, antes de Alex Albon ser desqualificado – depois de se ter qualificado em oitavo – quando se verificou que o carro não cumpria os regulamentos técnicos.

A culpa foi de uma questão de milímetros no piso, que foi facilmente resolvida na corrida, quando Albon subiu no pelotão a partir do último lugar da grelha para terminar em 14º.

O ritmo do carro é algo que a Williams está interessada em explorar, e eles optaram por fazer uma mudança após o acidente de Sargeant, substituindo o americano pelo jovem piloto Franco Colapinto para o resto da temporada.

A perda da América é o ganho da Argentina, com Colapinto pronto para se tornar o primeiro argentino a correr na Fórmula 1 em quase um quarto de século, depois de Gaston Mazzacane, que começou um Grande Prémio pela última vez em 2001.

Franco Colapinto enfrenta uma grande tarefa ao entrar no carro a meio da temporada como estreante, mas tem impressionado no seu primeiro ano na Fórmula 2 até agora, ocupando o sexto lugar no campeonato com uma vitória.

Haverá muito foco tanto no jovem de 21 anos quanto na decisão de substituir Sargeant – incluindo as outras opções que podem ter estado em cima da mesa – quando a Williams enfrentar a imprensa no paddock na quinta-feira.