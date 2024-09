GP Itália F1: A estreia de Franco Colapinto

Quando se iniciou a semana anterior, dias antes da caravana da F1, F2 e F3 assentar arraiais no paddock de Monza, Franco Colapinto estava a preparar-se para correr em Monza, mas não para estar ao volante de um monolugar de Fórmula 1.

O jovem de 21 anos ia continuar a sua época de estreia na Fórmula 2 com a MP Motorsport, onde foi sexto no campeonato de pilotos, mas na terça-feira foi-lhe dito que iria substituir Logan Sargeant na Williams durante o resto da época de F1, dando-lhe apenas dois dias completos para se preparar antes de estar no carro para o início do TL1 em Monza.

Franco Colapinto teve uma preparação impressionante para a parte competitiva do fim de semana, com três sessões de treinos livres, e fez uma boa primeira volta na Q1, mas ficou fora de pista na segunda Lesmo quando tentava melhorar a sua última volta e teve de se contentar com o 18º lugar da grelha.

Independentemente do resultado final, é a sua primeira experiência de qualificação na F1, e Colapinto vai agora tentar acumular conhecimentos semelhantes em corrida. Há muito para o argentino aprender, mas com o seu companheiro de equipa a começar no top 10, sabe tem um carro rápido para ganhar experiência.