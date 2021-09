GP Itália F1: 5 pilotos penalizados… e podem ser mais | AutoSport

Durante a corrida do GP de Itália, 5 dos 19 pilotos que estiveram à partida foram penalizados e curiosamente, todos com 5 segundos adicionados ao tempo.

Antonio Giovinazzi foi considerado culpado por reentrar em pista de forma insegura e “quando reentrou, passou completamente para a esquerda entrando em contacto com o carro 55”, pode ler-se na nota dos comissários, que ainda acrescentaram um ponto de penalização à sua conta (3 nos últimos 12 meses); Esteban Ocon foi penalizado por ter causado uma colisão com Sebastian Vettel e recebe também, mais um ponto de penalização, o primeiro em 12 meses; Sergio Perez foi também penalizado em 5 segundos, mas por ganho vantagem ao deixar a pista na curva 5 (mais um ponto na “caderneta”, o sétimo no último ano); por último, Nikita Mazepin foi penalizado por ter causado uma colisão com o seu colega de equipa, Mick Schumacher. Também o piloto da Haas recebe um ponto de penalização, somando seis nos últimos 12 meses.

Podem ainda ser penalizados Lewis Hamilton e/ou Max Verstappen, pelo acidente entre ambos, e Lance Stroll, que foi convocado pelos comissários depois da corrida terminar, por alegadamente não respeitar duplas bandeiras amarelas.