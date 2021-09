GP Itália de Fórmula 1: É desta que Max Verstappen bate a Mercedes em Monza? | AutoSport

Max Verstappen chega a Monza com duas poles e vitórias nas duas últimas corridas em Spa e Zandvoort. Mas é justo dizer que Verstappen tem um mau historial de qualificação em Monza. Para além de um bom segundo lugar à chuva em 2017 (mais tarde caiu para 13º após as penalizações devido à troca de motor), não arrancou melhor do que o quinto lugar aqui. Max Verstappen chegou mesmo a ser derrotado em ritmo puro por um Racing Point, e um McLaren no ano passado.

Já o seu principal rival na corrida pelo título, Lewis Hamilton, tem um recorde de qualificação fortemente contrastante em Monza, com sete poles. Isso deve-se em parte à forma como a filosofia da Mercedes de ‘baixo atrito’ funciona numa pista que recompensa esse ‘baixo atrito’ e a potência do motor, acima de tudo.

No entanto, já vimos Max Verstappen e o Red Bull de 2021 bater a Mercedes nos seus bastiões, por exemplo, Paul Ricard e Silverstone, este ano – por isso o holandês continua a ser um favorito para a qualificação, até mesmo a imaginar as suas próprias hipóteses, como disse à imprensa em Zandvoort: “Naturalmente [Monza] não tem sido a nossa melhor pista do calendário nos últimos anos, mas é claro, sei que este ano somos mais competitivos em geral em todo o lado… Só precisamos de apanhar os detalhes e depois tenho a certeza que podemos ser competitivos”.

Contudo, convém lembrar que temos o novo formato Sprint Qualificação de F1 a regressar este fim-de-semana, quem for mais rápido na qualificação de sexta-feira começará na frente para a corrida Sprint de F1 de sábado, e a grelha é decidida pelo resultado da mini corrida de sábado.

Valtteri Bottas chegou a 0,069s da pole de Hamilton aqui no ano passado, e terá todo o interesse em ter um forte desempenho este fim-de-semana naquele que é o seu último Grande Prémio de Itália com a Mercedes.

Sergio Perez, entretanto, teve algumas fortes performances de qualificação em Monza, quarto no ano passado pela Racing Point. E embora a primeira pole position do mexicano neste fim-de-semana fosse uma surpresa, vai querer estar mais perto do seu companheiro de equipa do que tem estado em corridas recentes, não tendo agora começado nos três primeiros desde o Grande Prémio da Áustria.