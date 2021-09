GP Itália de Fórmula 1: Desde 2018 que a Mercedes não ganha, vai continuar assim? | AutoSport

Este Grande Prémio de Itália tem tudo para ser muito interessante e se aqui virmos o que se tem visto noutros lados este ano, um triunfo da Red Bull, então dificilmente Max Verstappen perde este campeonato.

Em Monza, a batalha de Hamilton vs Verstappen, é altamente favorável a Hamilton, pois o piloto da Mercedes tem cinco triunfos, e ainda mais três pódios em seu nome. Já Max Verstappen, por outro lado, nunca pôs sequer os pés no lendário pódio de Monza, com um melhor resultado a ser um quinto lugar em 2018.

No entanto, parece perfeitamente possível que a Red Bull consiga estar na mó de cima, como tem estado, tanto na Sprint como no Grande Prémio de Itália de domingo. Nada indica que, no mínimo, a Red Bull não lute, pelo menos, pelo triunfo em Monza.

Se, entretanto, Hamilton conseguir a sua quinta vitória da temporada, isso também o verá alcançar a sua centésima vitória. E tem especial interesse nisso, depois de ter ficado três pontos atrás de Verstappen na classificação dos pilotos, depois de Zandvoort.

Por mais bizarro que seja, Pierre Gasly e Charles Leclerc são os dois mais recentes vencedores em Monza. Mas a vitória de Gasly em 2020 deveu-se muito à sorte, enquanto Leclerc contava com a unidade de potência super forte da Ferrari em 2019. Com a forma de Mercedes e Red Bull este ano, dificilmente não será uma das duas equipas a vencer. Em termos dos carros-irmãos dessas duas equipas, Bottas ostenta aqui dois segundos lugares, enquanto Perez também tem um segundo lugar em 2012, com a Sauber.

Os últimos cinco anos: