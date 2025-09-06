GP Itália de F1: Williams lidera o meio da tabela
A Williams chegou a Itália otimista, acreditando que estaria numa posição forte para se destacar nas longas retas e nas chicanes de baixa velocidade de Monza. Pela evidência de sexta-feira, esse otimismo está bem fundamentado. Tanto Carlos Sainz como Alex Albon arrancaram bem, mostrando-se rápidos e confortáveis com o equilíbrio do carro desde as primeiras voltas.
Contudo, há trabalho a fazer, particularmente com os pneus macios, mas foram confortavelmente os mais rápidos das equipas do meio da tabela em ritmo de qualificação, ficando 0,33 segundos atrás da McLaren, mas 0,28 segundos à frente da Aston Martin.
A sua vantagem foi reduzida nas simulações de corrida, mas ainda assim ocuparam a quinta posição, embora apenas 0,15 segundos à frente da Aston Martin e 0,57 segundos atrás da McLaren. Este tipo de forma significa que o seu objetivo mínimo é alcançar a Q3 e pontuar com ambos os carros.
