GP Itália de F1: Red Bull emerge como ameaça inesperada
O fim de semana de corrida do ano passado em Monza foi desafiante para a Red Bull, que teve muitas dificuldades numa pista de baixa downforce. No entanto, desta vez, apresentaram-se melhor do que o esperado, com Max Verstappen particularmente encorajado pela exibição.
O quatro vezes campeão do mundo em título mostrou-se, possivelmente, o mais feliz numa sexta-feira em meses, afirmando: “Tem sido bastante decente. Penso que parecemos muito mais competitivos [do que no ano passado]. Também estou feliz com o carro.”
Estão apenas um pouco atrás da McLaren na qualificação e bem na luta em ritmo de corrida. Para provar a boa forma da Red Bull, Yuki Tsunoda também se mostrou rápido, especialmente nas séries curtas de voltas.
