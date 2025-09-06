GP Itália de F1/Q2: susto para Lando Norris e McLaren

Numa sessão em que Lando Norris (McLaren) esteve em sério risco de eliminação – já lá vamos – pelo caminho ficaram Ollie Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber), Carlos Sainz (Williams), Alex Albon (Williams) e Esteban Ocon (Haas). Interessante o facto de no top 10 ficarem os dois pilotos da McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull, pois não tem sido habitual…

A segunda fase da qualificação para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza, foi um espetáculo de alta tensão, com Max Verstappen, da Red Bull, a emergir na liderança, o que por agora não é significativo. No entanto, o verdadeiro drama centrou-se na luta pela sobrevivência, com Lando Norris, da McLaren, a enfrentar dificuldades e a ficar com o destino incerto nos últimos segundos da sessão.

A Q2 arrancou com a Williams a ser a primeira a aventurar-se em pista, com Carlos Sainz e Alexander Albon a saírem com pneus macios usados. Sainz estabeleceu um tempo inicial de 1m20.239s, demonstrando um bom ritmo, enquanto Albon, após um erro que o levou a colocar uma roda na gravilha, ficou mais de um segundo atrás.

À medida que os “pesos pesados” entravam em ação, a tabela de tempos começou a ganhar forma. Max Verstappen, com um novo conjunto de pneus macios, rapidamente assumiu a liderança, seguido de perto por George Russell, da Mercedes, a apenas um décimo e meio. Charles Leclerc, da Ferrari, apesar de usar pneus macios já utilizados, conseguiu um promissor terceiro lugar, mostrando que a Ferrari está em forma em casa.

Drama na McLaren e pressão nos últimos minutos

A McLaren viveu momentos de grande tensão. Lando Norris foi obrigado a regressar às boxes sem registar um tempo válido na sua primeira tentativa, após ter cortado uma curva. Esta situação colocou-o sob imensa pressão, necessitando de uma volta rápida sob o risco de eliminação. Oscar Piastri, por sua vez, conseguiu um terceiro lugar provisório, mas sem o ritmo esperado.

Nos minutos finais, com menos de um segundo a separar os 14 primeiros classificados, a batalha pela entrada na Q3 intensificou-se. Verstappen manteve a liderança, seguido por Russell e Piastri. As equipas apostavam tudo, com Alonso a subir para sétimo e Hamilton a escapar da zona de eliminação, alcançando o oitavo lugar.

O desfecho foi dramático para Lando Norris. Com o cronómetro a zero e a bandeira de xadrez já hasteada, Piastri concedeu-lhe um reboque crucial. Contudo, Norris cruzou a linha de meta na 11.ª posição, ficando “na bolha” da eliminação, dependendo dos tempos dos restantes pilotos. Albon, da Williams, encontrava-se na 14.ª posição, aumentando a incerteza sobre quem conseguiria um lugar na fase final da qualificação. Contudo, o piloto da McLaren subiu para quinto e ‘condenou’ Olliver Bearman à eliminação.