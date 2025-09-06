GP Itália de F1/Q1: Isack Hadjar eliminado, a maior surpresa…

A primeira fase da qualificação para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza, foi um autêntico teste de nervos, culminando com George Russell, da Mercedes, a liderar a tabela de tempos. No entanto, a sessão de Q1 ficou marcada por margens incrivelmente apertadas e pela surpreendente eliminação de nomes como Isack Hadjar, da Racing Bulls, com Stroll, Lawson, Colapinto e Gasly.

Reforçando, Isack Hadjar (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls) foram os cinco eliminados na primeira fase da qualificação do GP de Itália de F1. Sem grandes surpresas, os dois Alpine, um Aston Martin, Lawson cometeu um erro numa volta rápida e ‘tramou-se’. A maior surpresa é mesmo Isack Hadjar, porque tem vindo a fazer boas corridas e desta feita não passou da Q1,

A Q1 arrancou sob um sol radioso, com Lewis Hamilton a ser um dos primeiros a sair das boxes, para a euforia dos Tifosi. A Ferrari não tardou a mostrar o seu poderio em casa, com Charles Leclerc a ir para o topo da tabela, seguido de perto por Hamilton, que beneficiou de um slipstream do seu colega de equipa, ficando a apenas um décimo de segundo.

A sessão não esteve isenta de percalços. Carlos Sainz viu o seu tempo inicial ser anulado por exceder os limites de pista na Curva 7 (segunda Lesmo), colocando-o sob pressão para uma nova tentativa. As equipas Williams também enfrentaram dificuldades, com Albon a bloquear as rodas e Antonelli (Mercedes) a cair para a zona de eliminação.

A McLaren entrou na batalha com Lando Norris a registar um tempo limpo de 1m19.611s, assumindo a liderança, com Oscar Piastri a seguir-lhe os passos, a apenas um décimo.

Nos últimos minutos, a tensão era palpável. Enquanto equipas como Aston Martin, Alpine e Haas optavam por um segundo conjunto de pneus macios, os líderes do campeonato, Piastri, Norris e Verstappen, arriscavam manter-se em pista com pneus usados.

O cronómetro chegou ao zero e as melhorias significativas foram escassas para os pilotos na cauda da tabela. No final, Colapinto e Gasly (Alpine), Stroll (Aston Martin) e Lawson foram eliminados, confirmando as dificuldades antecipadas para as suas equipas. Contudo, a maior surpresa foi a eliminação de Isack Hadjar, da Racing Bulls, que não conseguiu garantir um lugar na Q2, num desfecho inesperado para o jovem piloto. Antonelli, por sua vez, conseguiu sobreviver, assegurando a 11.ª posição por um triz.