GP Itália de F1: Pole-Position para Max Verstappen

Max Verstappen (Red Bull) assegura uma excelente pole-position em Monza ‘estragando’ a festa aos tifosi, com o melhor dos carros vermelhoes apenas na quarta posição, com Charles Leclerc (Ferrari), quarto, na frente de Lewis Hamilton (Ferrari), quinto. Para o piloto da Red Bull, uma excelente segunda tentativa, melhorou o seu registo anterior e assegurou a 45ª pole-position da sua carreira, segunda em Monza (2021 e 2025) e quinta da temporada. Por fim, quarta pole da Red Bull em Monza. Não vai ser fácil na corrida com tanta gente rápida atrás, mas tem estado rápido todo o fim de semana e provou-o uma vez mais nesta qualificação.

Lando Norris (McLaren) foi segundo, parte da primeira linha na frente de Oscar Piastri (McLaren), seguem-se como referimos os pilotos da Ferrari, Charles Leclerc (Ferrari) em quarto e Lewis Hamilton (Ferrari), quinto, logo a seguir os dois Mercedes de George Russell (Mercedes) e Kimi Antonelli (Mercedes) e a fechar o top 10 Gabriel Bortoleto (Sauber) na frente de Fernando Alonso (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (Red Bull).

Q1: Isack Hadjar eliminado, a maior surpesa

A primeira fase da qualificação para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza, foi um autêntico teste de nervos, culminando com George Russell, da Mercedes, a liderar a tabela de tempos. No entanto, a sessão de Q1 ficou marcada por margens incrivelmente apertadas e pela surpreendente eliminação de nomes como Isack Hadjar, da Racing Bulls, juntamente com Stroll, Lawson, Colapinto e Gasly.

Reforçando, Isack Hadjar (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls) foram os cinco eliminados na primeira fase da qualificação do GP de Itália de F1. Sem grandes surpresas, os dois Alpine, um Aston Martin, Lawson cometeu um erro numa volta rápida e ‘tramou-se’. A maior surpresa é mesmo Isack Hadjar, porque tem vindo a fazer boas corridas e desta feita não passou da Q1.

A Q1 arrancou com Lewis Hamilton a ser um dos primeiros a sair das boxes, para a euforia dos Tifosi.

A Ferrari não tardou a mostrar o seu poderio em casa, com Charles Leclerc a ir para o topo da tabela, seguido de perto por Hamilton, que beneficiou de um slipstream do seu colega de equipa, ficando a apenas um décimo de segundo.

A sessão não esteve isenta de percalços. Carlos Sainz, da Ferrari, viu o seu tempo inicial ser anulado por exceder os limites de pista na Curva 7 (segunda Lesmo), colocando-o sob pressão para uma nova tentativa. As equipas Williams também enfrentaram dificuldades, com Albon a bloquear as rodas e Antonelli a cair para a zona de eliminação.

A McLaren entrou na batalha com Lando Norris a registar um tempo limpo de 1m19.611s, assumindo a liderança, com Oscar Piastri a seguir-lhe os passos, a apenas um décimo.

Nos últimos minutos, a tensão era palpável. Enquanto equipas como Aston Martin, Alpine e Haas optavam por um segundo conjunto de pneus macios, os líderes do campeonato, Piastri, Norris e Verstappen, arriscavam manter-se em pista com pneus usados.

O cronómetro chegou ao zero e as melhorias significativas foram escassas para os pilotos na cauda da tabela. No final, Colapinto e Gasly (Alpine), Stroll (Aston Martin) e Lawson foram eliminados, confirmando as dificuldades antecipadas para as suas equipas. Contudo, a maior surpresa foi a eliminação de Isack Hadjar, da Racing Bulls, que não conseguiu garantir um lugar na Q2, num desfecho inesperado para o jovem piloto. Antonelli, por sua vez, conseguiu sobreviver, assegurando a 11.ª posição por um triz.

Q2: susto para Lando Norris e McLaren

Numa sessão em que Lando Norris (McLaren) esteve em sério risco de eliminação – já lá vamos – pelo caminho ficaram Ollie Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber), Carlos Sainz (Williams), Alex Albon (Williams) e Esteban Ocon (Haas). Interessante o facto de no top 10 ficarem os dois pilotos da McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull, pois não tem sido habitual…

A segunda fase da qualificação para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza, foi um espetáculo de alta tensão, com Max Verstappen, da Red Bull, a emergir na liderança, o que por agora não é significativo. No entanto, o verdadeiro drama centrou-se na luta pela sobrevivência, com Lando Norris, da McLaren, a enfrentar dificuldades e a ficar com o destino incerto nos últimos segundos da sessão.

A Q2 arrancou com a Williams a ser a primeira a aventurar-se em pista, com Carlos Sainz e Alexander Albon a saírem com pneus macios usados. Sainz estabeleceu um tempo inicial de 1m20.239s, demonstrando um bom ritmo, enquanto Albon, após um erro que o levou a colocar uma roda na gravilha, ficou mais de um segundo atrás.

À medida que os “pesos pesados” entravam em ação, a tabela de tempos começou a ganhar forma. Max Verstappen, com um novo conjunto de pneus macios, rapidamente assumiu a liderança, seguido de perto por George Russell, da Mercedes, a apenas um décimo e meio. Charles Leclerc, da Ferrari, apesar de usar pneus macios já utilizados, conseguiu um promissor terceiro lugar, mostrando que a Ferrari está em forma em casa.

Drama na McLaren e pressão nos últimos minutos

A McLaren viveu momentos de grande tensão. Lando Norris foi obrigado a regressar às boxes sem registar um tempo válido na sua primeira tentativa, após ter cortado uma curva. Esta situação colocou-o sob imensa pressão, necessitando de uma volta rápida sob o risco de eliminação. Oscar Piastri, por sua vez, conseguiu um terceiro lugar provisório, mas sem o ritmo esperado.

Nos minutos finais, com menos de um segundo a separar os 14 primeiros classificados, a batalha pela entrada na Q3 intensificou-se. Verstappen manteve a liderança, seguido por Russell e Piastri. As equipas apostavam tudo, com Alonso a subir para sétimo e Hamilton a escapar da zona de eliminação, alcançando o oitavo lugar.

O desfecho foi dramático para Lando Norris. Com o cronómetro a zero e a bandeira de xadrez já hasteada, Piastri concedeu-lhe um reboque crucial. Contudo, Norris cruzou a linha de meta na 11.ª posição, ficando “na bolha” da eliminação, dependendo dos tempos dos restantes pilotos. Albon, da Williams, encontrava-se na 14.ª posição, aumentando a incerteza sobre quem conseguiria um lugar na fase final da qualificação.

Contudo, o piloto da McLaren subiu para quinto e ‘condenou’ Olliver Bearman à eliminação.

Q3: Verstappen estraga ‘festa’ aos tifosi, mas Ferrari atrás da McLaren

Nas primeiras tentativas da Q3, Max Verstappen (Red Bull) foi para a frente com um registo abaixo do segundo 19, pela primeira vez este fim de semana, 0.084 na frente de Charles Leclerc (Ferrari), seguindo-se Oscar Piastri (McLaren) a 0.133s, Lewis Hamilton (Ferrari) a 0.201s, George Russell (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber), Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Na segunda série de voltas, Max Verstappen (Red Bull) melhorou o seu registo e assegurou a pole, Charles Leclerc (Ferrari) era segundo mas piorou na 2ª tentativa, Oscar Piastri (McLaren) saltou para 2º mas caiu para terceri passado por Norris, Lewis Hamilton (Ferrari) também não melhorou e foi quinto, George Russell (Mercedes), idem, não melhorou e ficou em sexto, Kimi Antonelli (Mercedes) saltou para 7º, Gabriel Bortoleto (Sauber) cedeu só posição nas voltas finais a Norris, mantendo Fernando Alonso (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (Red Bull) atrás de si.