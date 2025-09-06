GP Itália de F1: Pole-Position para Max Verstappen
Max Verstappen (Red Bull) assegura uma excelente pole-position em Monza ‘estragando’ a festa aos tifosi, com o melhor dos carros vermelhoes apenas na quarta posição, com Charles Leclerc (Ferrari), quarto, na frente de Lewis Hamilton (Ferrari), quinto. Para o piloto da Red Bull, uma excelente segunda tentativa, melhorou o seu registo anterior e assegurou a 45ª pole-position da sua carreira, segunda em Monza (2021 e 2025) e quinta da temporada. Por fim, quarta pole da Red Bull em Monza. Não vai ser fácil na corrida com tanta gente rápida atrás, mas tem estado rápido todo o fim de semana e provou-o uma vez mais nesta qualificação.
Lando Norris (McLaren) foi segundo, parte da primeira linha na frente de Oscar Piastri (McLaren), seguem-se como referimos os pilotos da Ferrari, Charles Leclerc (Ferrari) em quarto e Lewis Hamilton (Ferrari), quinto, logo a seguir os dois Mercedes de George Russell (Mercedes) e Kimi Antonelli (Mercedes) e a fechar o top 10 Gabriel Bortoleto (Sauber) na frente de Fernando Alonso (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (Red Bull).
Q1: Isack Hadjar eliminado, a maior surpesa
A primeira fase da qualificação para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza, foi um autêntico teste de nervos, culminando com George Russell, da Mercedes, a liderar a tabela de tempos. No entanto, a sessão de Q1 ficou marcada por margens incrivelmente apertadas e pela surpreendente eliminação de nomes como Isack Hadjar, da Racing Bulls, juntamente com Stroll, Lawson, Colapinto e Gasly.
Reforçando, Isack Hadjar (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine) e Liam Lawson (Racing Bulls) foram os cinco eliminados na primeira fase da qualificação do GP de Itália de F1. Sem grandes surpresas, os dois Alpine, um Aston Martin, Lawson cometeu um erro numa volta rápida e ‘tramou-se’. A maior surpresa é mesmo Isack Hadjar, porque tem vindo a fazer boas corridas e desta feita não passou da Q1.
A Q1 arrancou com Lewis Hamilton a ser um dos primeiros a sair das boxes, para a euforia dos Tifosi.
A Ferrari não tardou a mostrar o seu poderio em casa, com Charles Leclerc a ir para o topo da tabela, seguido de perto por Hamilton, que beneficiou de um slipstream do seu colega de equipa, ficando a apenas um décimo de segundo.
A sessão não esteve isenta de percalços. Carlos Sainz, da Ferrari, viu o seu tempo inicial ser anulado por exceder os limites de pista na Curva 7 (segunda Lesmo), colocando-o sob pressão para uma nova tentativa. As equipas Williams também enfrentaram dificuldades, com Albon a bloquear as rodas e Antonelli a cair para a zona de eliminação.
A McLaren entrou na batalha com Lando Norris a registar um tempo limpo de 1m19.611s, assumindo a liderança, com Oscar Piastri a seguir-lhe os passos, a apenas um décimo.
Nos últimos minutos, a tensão era palpável. Enquanto equipas como Aston Martin, Alpine e Haas optavam por um segundo conjunto de pneus macios, os líderes do campeonato, Piastri, Norris e Verstappen, arriscavam manter-se em pista com pneus usados.
O cronómetro chegou ao zero e as melhorias significativas foram escassas para os pilotos na cauda da tabela. No final, Colapinto e Gasly (Alpine), Stroll (Aston Martin) e Lawson foram eliminados, confirmando as dificuldades antecipadas para as suas equipas. Contudo, a maior surpresa foi a eliminação de Isack Hadjar, da Racing Bulls, que não conseguiu garantir um lugar na Q2, num desfecho inesperado para o jovem piloto. Antonelli, por sua vez, conseguiu sobreviver, assegurando a 11.ª posição por um triz.
Q2: susto para Lando Norris e McLaren
Numa sessão em que Lando Norris (McLaren) esteve em sério risco de eliminação – já lá vamos – pelo caminho ficaram Ollie Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber), Carlos Sainz (Williams), Alex Albon (Williams) e Esteban Ocon (Haas). Interessante o facto de no top 10 ficarem os dois pilotos da McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull, pois não tem sido habitual…
A segunda fase da qualificação para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em Monza, foi um espetáculo de alta tensão, com Max Verstappen, da Red Bull, a emergir na liderança, o que por agora não é significativo. No entanto, o verdadeiro drama centrou-se na luta pela sobrevivência, com Lando Norris, da McLaren, a enfrentar dificuldades e a ficar com o destino incerto nos últimos segundos da sessão.
A Q2 arrancou com a Williams a ser a primeira a aventurar-se em pista, com Carlos Sainz e Alexander Albon a saírem com pneus macios usados. Sainz estabeleceu um tempo inicial de 1m20.239s, demonstrando um bom ritmo, enquanto Albon, após um erro que o levou a colocar uma roda na gravilha, ficou mais de um segundo atrás.
À medida que os “pesos pesados” entravam em ação, a tabela de tempos começou a ganhar forma. Max Verstappen, com um novo conjunto de pneus macios, rapidamente assumiu a liderança, seguido de perto por George Russell, da Mercedes, a apenas um décimo e meio. Charles Leclerc, da Ferrari, apesar de usar pneus macios já utilizados, conseguiu um promissor terceiro lugar, mostrando que a Ferrari está em forma em casa.
Drama na McLaren e pressão nos últimos minutos
A McLaren viveu momentos de grande tensão. Lando Norris foi obrigado a regressar às boxes sem registar um tempo válido na sua primeira tentativa, após ter cortado uma curva. Esta situação colocou-o sob imensa pressão, necessitando de uma volta rápida sob o risco de eliminação. Oscar Piastri, por sua vez, conseguiu um terceiro lugar provisório, mas sem o ritmo esperado.
Nos minutos finais, com menos de um segundo a separar os 14 primeiros classificados, a batalha pela entrada na Q3 intensificou-se. Verstappen manteve a liderança, seguido por Russell e Piastri. As equipas apostavam tudo, com Alonso a subir para sétimo e Hamilton a escapar da zona de eliminação, alcançando o oitavo lugar.
O desfecho foi dramático para Lando Norris. Com o cronómetro a zero e a bandeira de xadrez já hasteada, Piastri concedeu-lhe um reboque crucial. Contudo, Norris cruzou a linha de meta na 11.ª posição, ficando “na bolha” da eliminação, dependendo dos tempos dos restantes pilotos. Albon, da Williams, encontrava-se na 14.ª posição, aumentando a incerteza sobre quem conseguiria um lugar na fase final da qualificação.
Contudo, o piloto da McLaren subiu para quinto e ‘condenou’ Olliver Bearman à eliminação.
Q3: Verstappen estraga ‘festa’ aos tifosi, mas Ferrari atrás da McLaren
Nas primeiras tentativas da Q3, Max Verstappen (Red Bull) foi para a frente com um registo abaixo do segundo 19, pela primeira vez este fim de semana, 0.084 na frente de Charles Leclerc (Ferrari), seguindo-se Oscar Piastri (McLaren) a 0.133s, Lewis Hamilton (Ferrari) a 0.201s, George Russell (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber), Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Fernando Alonso (Aston Martin).
Na segunda série de voltas, Max Verstappen (Red Bull) melhorou o seu registo e assegurou a pole, Charles Leclerc (Ferrari) era segundo mas piorou na 2ª tentativa, Oscar Piastri (McLaren) saltou para 2º mas caiu para terceri passado por Norris, Lewis Hamilton (Ferrari) também não melhorou e foi quinto, George Russell (Mercedes), idem, não melhorou e ficou em sexto, Kimi Antonelli (Mercedes) saltou para 7º, Gabriel Bortoleto (Sauber) cedeu só posição nas voltas finais a Norris, mantendo Fernando Alonso (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (Red Bull) atrás de si.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
2 comentários
Deixe aqui o seu comentário Cancelar resposta
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Guilherme Moreira
6 Setembro, 2025 at 17:01
Grande qualificação a segunda melhor da época a seguir a Hungria, mas em termos de equilíbrio e surpresas não sei se não foi mesmo a melhor! Mais uma pole no braço na raça nas lágrimas do melhor piloto da atualidade de seu nome Max Versttapen super Max a bater os favoritos e foguetões dos mclaren e dos Ferrari a dar mais uma pole a red bull e aos Honda para azia de milhões! Norris finalmente a bater o Piastri em qualificação a dar esperança que podemos ter luta pelo título mas amanhã não pode cometer erros e tem de ficar à frente do seu colega senão é game over, com tantos erros e hoje mais um quase ficava de fora na Q2 impressionante a diferença de frieza e eficácia e execução do Piastri para o Lando esta época sobretudo! Ferraris bem a bater a Mercedes que parecia mais rápida nas duas primeiras qualificações sobretudo de médios o russell podia ter roubado a pole ao Max ou pelo menos bater os mclaren! Antonelli é Tsunoda muito bem hoje a chegar a Q3 nada a dizer, job well done, mas falta o mais difícil que é pontuar amanhã sobretudo para o nipónico mas o red bull em monza parece ter ganho asas! Surpresas, claramente a sauber e ainda mais a Aston Martin do Alonso na Q3 depois do desastre de spa numa pista rápida de baixo apoio parecia condenado a eliminação precoce no Q1 mas por milagre e ajuda de toe talvez conseguiu um enorme resultado com este trator cheio de arrasto e drag chegar a Q3 e obra do outro mundo, bortoleto a provar o quão bom é e rápido talentoso o melhor rookie da sua geração e futuro campeão mundial e devolver o Brasil ao topo da f1 que nunca devia ter saído de lá e ver um homem a falar português será certamente motivo de orgulho! Desilusão e surpresa os racing Bulls e os Williams que ontem prometeram tanto sobretudo o Sainz, demasiado mau para ser verdade que vergonha! Amanhã certamente uma grande corrida que o arranque será essencial os mclaren são de longe os carros mais lentos em reta mas os mais rápidos nas curvas e travagens e no setor do meio como o red bull do vettel no passado, os Ferraris tem tudo com a sua enorme velocidade de ponta e no primeiro setor para papar os mclaren no arranque e desafiar o max na primeira ou segunda Chicane! Temos GP
Pity
6 Setembro, 2025 at 17:12
E à 17ª tentativa, acabou o recorde de Hadjar, de ser o único estreante a passar sempre da Q1.
Algumas surpresas, ou talvez não. As quatro principais equipas levaram os seus dois carros à Q3, juntando-se-lhes Bortoleto e Alonso.
Tsunoda conseguiu ir à Q3, mas ficou loooonge do Verstappen.
Norris sofreu um bocado, mas conseguiu ficar à frente de Piastri, só que sair do lado sujo não é o ideal.
Giro foi McLaren, Ferrari e Mercedes terminarem aos pares, com Antonelli a ficar muito próximo de Russell.
Bortoleto, mais uma vez, a bater Hulkenberg e a chegar ao Q3, e Alonso a tirar o máximo da Aston Martin.
Desilusão para a Williams, que tinha andado muito bem nos treinos livres.