GP Itália de F1: Mercedes com muito trabalho após 6ª feira ‘mista’
O primeiro dia de treinos livres do GP de Itália de F1 não foi o mais tranquilo para a Mercedes. O herói local Kimi Antonelli perdeu bastante tempo de pista após ter encalhado o seu “Flecha de Prata” na gravilha no TL2, e George Russell mostrou-se insatisfeito com o equilíbrio do seu carro ao longo do dia.
Apesar disso, a Mercedes ainda ocupava a quarta posição em ambas as classificações de ritmo e não estava muito longe da Ferrari nas simulações de corrida.
Antonelli também se mostrou bastante confortável com o carro, apesar da sua excursão fora de pista no seu primeiro fim de semana completo de Grande Prémio em casa, em Monza, e mostrou um ritmo muito bom no TL1.
Com o pelotão tão compacto, mesmo as mais pequenas melhorias em relação aos restantes podem impulsionar a Mercedes para a luta pelas posições cimeiras.
A imprevisibilidade de Monza, com a sua combinação única de retas de alta velocidade e chicanes exigentes, garante que as decisões estratégicas e a afinação dos monolugares durante a noite serão cruciais para o desfecho deste Grande Prémio.
