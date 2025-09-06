GP Itália de F1: McLaren novamente na frente do TL3, mas equilíbrio é grande, ‘quali’ às 15h00

A terceira e última sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, a décima sexta ronda do campeonato, culminou com Lando Norris, da McLaren, no topo da tabela de tempos, estabelecendo a volta mais rápida em 1m19.331s. No entanto, a sessão em Monza, o ‘Templo da Velocidade’, destacou a notável competitividade de várias equipas, com Charles Leclerc, da Ferrari, a ficar a escassos 0.021s do britânico, para gáudio dos tifosi.

Lando Norris (McLaren) registou 1m19.331s, com Charles Leclerc (Ferrari) apenas a 0.021s enquanto Oscar Piastri (McLaren) foi terceiro a 0.165s. A confirmar o bom momento, Max Verstappen (Red Bull) foi quarto a 0.167s na frente de George Russell (Mercedes) com a grande surpresa da lista a ser o brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), a 0.227s da frente. Lewis Hamilton (Ferrari) foi sétimo com Isack Hadjar (Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes) e Alex Albon (Williams) a fecharem o top 10.

Todos os 10 piloto couberam em menos de um segundos, 0.973s, o que diz bem do equilíbrio, o top 10 cabe em menos de quatro décimas, o top 15 em 0.728s.

Tudo isto promete uma qualificação muito equilibrada, podendo haver fortes surpresas em qualquer das fases da próxima sessão.

Filme da sessão

A sessão arrancou com Hulkenberg a ser o primeiro a aventurar-se na pista com pneus médios. Rapidamente, outros pilotos se juntaram, com uma variedade de estratégias de pneus em jogo: Tsunoda optou pelos duros, enquanto Antonelli e Albon, visando compensar o tempo perdido, equiparam os seus monolugares com pneus macios.

As condições da pista revelaram-se inicialmente traiçoeiras, com Colapinto e Bearman a fazerem incursões pela gravilha, um cenário que, como observado no dia anterior, pode levar a bandeiras vermelhas e influenciar o ritmo dos pilotos.

À medida que a sessão avançava, Max Verstappen, da Red Bull, que optou por iniciar com pneus macios, rapidamente ascendeu à liderança, demonstrando um ritmo forte e batendo o tempo mais rápido de Norris na TL2. Leclerc, com pneus médios, mostrou uma impressionante velocidade, ficando apenas 0.014s atrás de Verstappen, sublinhando a forma promissora da Ferrari em casa.

Momentos de tensão incluíram um “reboque” estratégico praticado por Hamilton e Leclerc, e um susto para Leclerc na Parabólica, que conseguiu controlar o seu monolugar. Recorde-se que Lewis Hamilton já enfrenta uma penalização de cinco lugares na grelha para a corrida de domingo.

Nos últimos vinte minutos, a pista ganhou vida com a maioria dos pilotos a montar pneus macios para simulações de qualificação. Foi neste período que Norris registou o seu tempo mais rápido, com Oscar Piastri, líder do campeonato, a garantir o terceiro posto, 0.165s atrás do seu colega de equipa.

Nessa altura, Verstappen inseriu-se entre os dois McLaren, demonstrando que a Red Bull não está longe do ritmo. Destaque ainda para Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) e Isack Hadjar (Racing Bulls) que surpreenderam ao figurar no top 10, assim como a recuperação de Kimi Antonelli (Mercedes), que, após ter perdido grande parte da TL2, conseguiu um nono lugar, mostrando que está a reencontrar o ritmo.

A sessão terminou com Leclerc a melhorar a sua volta nos últimos instantes, assegurando o segundo lugar e cimentando as expectativas de uma qualificação extremamente disputada. A proximidade dos tempos é notável, com menos de um segundo a separar todo o pelotão, o que augura uma qualificação imprevisível e uma corrida emocionante em Monza. A escolha estratégica dos pneus e a procura pelo “reboque” aerodinâmico serão cruciais nas duas primeiras fases da qualificação e eventualmente na Q3, onde cada milésimo de segundo pode fazer a diferença na grelha de partida.